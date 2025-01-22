Левандовски стал букмекерским фаворитом гонки бомбардиров ЛЧ. Холанд – главный конкурент
Роберт Левандовски стал фаворитом бомбардирской гонки ЛЧ после дубля «Бенфике» (5:4).
На счету нападающего «Барселоны» стало 9 голов в этом розыгрыше Лиги чемпионов. Букмекеры считают его явным фаворитом гонки бомбардиров за 3.20.
Эрлинг Холанд, забивший 5 мячей на общем этапе – главный конкурент Левандовского за 5.50. Топ-3 замыкает Харри Кейн (7.00), у которого также 5 голов.
Лучший бомбардир ЛЧ в сезоне-2024/25 по версии букмекеров:
1. Роберт Левандовски («Барселона», 9 голов) – 3.20
2. Эрлинг Холанд («Ман Сити», 5) – 5.50
3. Харри Кейн («Бавария», 5) – 7.00
4-5. Винисиус Жуниор («Реал», 5) – 9.00
4-5. Рафинья («Барселона», 8) – 9.00
6. Серу Гирасси («Боруссия» Д, 7) – 15.00
7-8. Виктор Дьокереш («Спортинг», 5) – 20.00
7-8. Килиан Мбаппе («Реал», 2) – 20.00
9. Флориан Виртц («Байер», 5) – 25.00
10. Мохамед Салах («Ливерпуль», 3) – 30.00
87% – что еврокубок возьмет клуб из Англии. Похожее в прошлом сезоне не сбылось
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