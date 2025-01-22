  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • Левандовски стал букмекерским фаворитом гонки бомбардиров ЛЧ. Холанд – главный конкурент
5

Левандовски стал букмекерским фаворитом гонки бомбардиров ЛЧ. Холанд – главный конкурент

Роберт Левандовски стал фаворитом бомбардирской гонки ЛЧ после дубля «Бенфике» (5:4).

На счету нападающего «Барселоны» стало 9 голов в этом розыгрыше Лиги чемпионов. Букмекеры считают его явным фаворитом гонки бомбардиров за 3.20.

Эрлинг Холанд, забивший 5 мячей на общем этапе – главный конкурент Левандовского за 5.50. Топ-3 замыкает Харри Кейн (7.00), у которого также 5 голов.

Лучший бомбардир ЛЧ в сезоне-2024/25 по версии букмекеров:

1. Роберт Левандовски («Барселона», 9 голов) – 3.20

2. Эрлинг Холанд («Ман Сити», 5) – 5.50

3. Харри Кейн («Бавария», 5) – 7.00

4-5. Винисиус Жуниор («Реал», 5) – 9.00

4-5. Рафинья («Барселона», 8) – 9.00

6. Серу Гирасси («Боруссия» Д, 7) – 15.00

7-8. Виктор Дьокереш («Спортинг», 5) – 20.00

7-8. Килиан Мбаппе («Реал», 2) – 20.00

9. Флориан Виртц («Байер», 5) – 25.00

10. Мохамед Салах («Ливерпуль», 3) – 30.00

Ставочная вики Спортса

87% – что еврокубок возьмет клуб из Англии. Похожее в прошлом сезоне не сбылось

Опубликовал: Кирилл Михайлов
logoБайер
logoЭрлинг Холанд
logoХарри Кейн
logoЛига чемпионов УЕФА
logoМохамед Салах
logoСпортинг
Ставки на сегодня
logoБоруссия Дортмунд
logoбундеслига Германия
logoВиктор Дьокереш
logoРоберт Левандовски
Ставки на футбол
logoпремьер-лига Англия
logoСеру Гирасси
logoБавария
logoМанчестер Сити
logoБарселона
logoРеал Мадрид
logoРафинья Диас
logoЛа Лига
logoФлориан Виртц
logoКилиан Мбаппе
logoВинисиус Жуниор
Ставки на спорт
logoвысшая лига Португалия
logoЛиверпуль
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Ставки в Telegram
Рекомендуем
Главные новости
Все 20 клубов бразильской Серии А сотрудничают с букмекерами
44 минуты назад
«Фейеноорд» сенсационно обыграл «Баварию» – 3:0. На победу давали коэффициент 8.00, на разгром – 41.00
3сегодня, 22:02
«Ман Сити» проиграл «ПСЖ», ведя 2:0 к 56-й минуте. На камбэк парижан давали 26.00
8сегодня, 21:56
Соболенко перестала быть первой фавориткой Australian Open. Букмекеры считают, что турнир выиграет Швентек
сегодня, 20:29
«Реал» выиграл все матчи общего этапа ЛЧ по желтым карточкам. 6.60 – победит «Ред Булл» по предупреждениям
2сегодня, 19:27
«ПСЖ» принимает «Ман Сити» в ЛЧ – победа нужна обоим клубам, а Winline дарит фрибет 3 000 ₽ новым игрокам
сегодня, 15:00Реклама
«Парижанам победа нужнее». Кирилл Бельский поставил на победу «ПСЖ» над «Ман Сити»
сегодня, 11:25
«ПСЖ» выиграл 8 матчей подряд и котируется фаворитом против «Ман Сити». Клуб идет вне зоны плей-офф ЛЧ
3сегодня, 08:54
В Гонконге предлагают легализовать ставки на местный футбол, чтобы снизить зависимость от внешнего финансирования
сегодня, 08:19
Хаби Алонсо сменит Анчелотти в «Реале», уверены букмекеры. Коэффициент на назначение обвалился с 2.50 до 1.36
4сегодня, 07:56
Ко всем новостям
Последние новости
«Бавария» проигрывает «Фейеноорду» после первого тайма – 0:2. На камбэк мюнхенцев дают 3.80
2сегодня, 20:56
Клиент BetBoom в одном из клубов Таганрога предсказал исход одиннадцати боев UFC 311. Со ставки в 500 рублей беттор выиграл более полумиллиона!
сегодня, 19:44Промо
Клиент «Лиги Ставок» составил два экспресса на матчи Лиги чемпионов и выиграл более 26 млн рублей
сегодня, 18:28Промо
Клиент «Лиги Ставок» заключил экспресс на 40 000 рублей и выиграл 4 834 800 рублей
сегодня, 10:33Промо
Юра Ла Саета сделал прогноз на матч «Реал» – «Ред Булл» с коэффициентом 3.35
сегодня, 09:36
«ПСЖ» – «Ман Сити»: бетторы БЕТСИТИ отдают предпочтение команде Гвардиолы
сегодня, 09:25Промо
«Барселона» проигрывает «Бенфике» после первого тайма – 1:3. На камбэк дают коэффициент 11.00
3вчера, 20:50
Игрок «Лиги Ставок» составил экспресс на 150 000 рублей и выиграл более 5 млн рублей
вчера, 20:34Промо
BB Tennis покажет все матчи ATP Challenger в этом сезоне
вчера, 10:50Промо
Игроки БЕТСИТИ уверены в победе «Барселоны» в матче ЛЧ с «Бенфикой»
вчера, 09:22Промо
Рекомендуем