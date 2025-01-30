«Шахтер» после ошибки Кобеля забил «Боруссии». Марлон занес мяч в ворота в подкате перед вратарской

«Шахтер» забил «Боруссии» после ошибки Грегора Кобеля.

Эпизод произошел на 50-й минуте матча заключительного тура общего этапа ЛЧ (2:1, второй тайм).

Вратарь «Боруссии » получил пас от защитника на границе вратарской, однако, замешкавшись, затянул с дальнейшей передачей.

В этот момент полузащитник «Шахтера » Марлон Гомес в подкате занес мяч в ворота.

Фото: кадр из трансляции