«Шахтер» после ошибки Кобеля забил «Боруссии». Марлон занес мяч в ворота в подкате перед вратарской
«Шахтер» забил «Боруссии» после ошибки Грегора Кобеля.
Эпизод произошел на 50-й минуте матча заключительного тура общего этапа ЛЧ (2:1, второй тайм).
Вратарь «Боруссии» получил пас от защитника на границе вратарской, однако, замешкавшись, затянул с дальнейшей передачей.
В этот момент полузащитник «Шахтера» Марлон Гомес в подкате занес мяч в ворота.
Фото: кадр из трансляции
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
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