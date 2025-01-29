Пожар у стадиона «Сити» вспыхнул в магазине атрибутики перед матчем с «Брюгге». Его быстро локализовали

У стадиона «Манчестер Сити» вспыхнул пожар перед матчем Лиги чемпионов.

Сегодня «горожане» примут «Брюгге » в заключительном туре общего этапа турнира. Игра начнется в 23:00 по московскому времени.

За два часа до начала встречи возле «Этихад Стэдиум » загорелся магазин атрибутики. Пожар был локализован после быстрого реагирования экстренных служб.

Машина пожарно-спасательной службы Большого Манчестера прибыла на место происшествия через несколько минут после начала пожара, болельщиков оперативно эвакуировали на безопасное расстояние.

Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити » – «Брюгге».