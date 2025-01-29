Пожар у стадиона «Сити» вспыхнул в магазине атрибутики перед матчем с «Брюгге». Его быстро локализовали
У стадиона «Манчестер Сити» вспыхнул пожар перед матчем Лиги чемпионов.
Сегодня «горожане» примут «Брюгге» в заключительном туре общего этапа турнира. Игра начнется в 23:00 по московскому времени.
За два часа до начала встречи возле «Этихад Стэдиум» загорелся магазин атрибутики. Пожар был локализован после быстрого реагирования экстренных служб.
Машина пожарно-спасательной службы Большого Манчестера прибыла на место происшествия через несколько минут после начала пожара, болельщиков оперативно эвакуировали на безопасное расстояние.
Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Брюгге».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Daily Mail
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