«Бакаев похож на Ямаля. Он быстрый, хорошо обыгрывает один в один». Артига о вингере «Химок»

Главный тренер «Химок» сравнил Зелимхана Бакаева с Ламином Ямалем.

«Бакаев может еще многое показать. Он быстрый, хорошо обыгрывает один в один.

Думаю, он будет счастлив и рад услышать, что похож на Ямаля », – сказал Франк Артига .