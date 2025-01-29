«Бакаев похож на Ямаля. Он быстрый, хорошо обыгрывает один в один». Артига о вингере «Химок»
Главный тренер «Химок» сравнил Зелимхана Бакаева с Ламином Ямалем.
«Бакаев может еще многое показать. Он быстрый, хорошо обыгрывает один в один.
Думаю, он будет счастлив и рад услышать, что похож на Ямаля», – сказал Франк Артига.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
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