Бакаев о Промесе: «Культовый игрок для РПЛ. У Квинси все будет нормально, он вернется, надеюсь»

Зелимхан Бакаев назвал Квинси Промеса культовым игроком для Мир РПЛ.

Напомним, суд в Амстердаме заочно осудил Промеса на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также футболист был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом. Сообщалось , что следующее заседание по делу Промеса пройдет в конце декабря

«Вижу, как Квинси забивает голы и подтверждает свой уровень. Очень надеюсь, все проблемы у Промеса останутся позади. Хочу, чтобы он поскорее вернулся, а мы наслаждались его игрой.

Промес стал культовым игроком для нашего чемпионата. Его однозначно не хватает РПЛ . Надеюсь, у Квинси все будет нормально, и он вернется», – сказал полузащитник «Химок» Зелимхан Бакаев .