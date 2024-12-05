Бакаев о Промесе: «Культовый игрок для РПЛ. У Квинси все будет нормально, он вернется, надеюсь»
Зелимхан Бакаев назвал Квинси Промеса культовым игроком для Мир РПЛ.
Напомним, суд в Амстердаме заочно осудил Промеса на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также футболист был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом. Сообщалось, что следующее заседание по делу Промеса пройдет в конце декабря
«Вижу, как Квинси забивает голы и подтверждает свой уровень. Очень надеюсь, все проблемы у Промеса останутся позади. Хочу, чтобы он поскорее вернулся, а мы наслаждались его игрой.
Промес стал культовым игроком для нашего чемпионата. Его однозначно не хватает РПЛ. Надеюсь, у Квинси все будет нормально, и он вернется», – сказал полузащитник «Химок» Зелимхан Бакаев.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Sport24
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