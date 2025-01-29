«Анжи» будет финансироваться за счет частных средств. Клуб объявил, что будет выступать в третьем дивизионе России

«Анжи» будет финансироваться за счет частных средств в будущем.

Об этом сообщил заместитель министра спорта Дагестана Будун Будунов.

Во вторник «Анжи» заявил , что будет выступать в третьем дивизионе российского футбола.

– Пока тяжело сказать, насколько это важное событие. Не знаю, чем будет заниматься клуб. Но развитие Дагестана идет семимильными шагами, того, кто хочет в этом участвовать, мы только поддерживаем.

«Анжи» – это наша история, бренд, важная составляющая культуры. Надеемся, клуб будет существовать и дальше.

– Знаете ли вы новых владельцев, общались ли с ними?

– Нет, никто не владеет информацией. В федерацию футбола, в наше министерство спорта никто не обращался. Это частные инвесторы, я их не знаю, – сказал Будунов.

«Анжи» утратил профессиональный статус летом 2022 года, когда не смог получить лицензию для выступления во Второй лиге. Премьер-лигу клуб из столицы Дагестана покинул по итогам сезона-2018/19.

За «Анжи», которым владел Сулейман Керимов, выступали Самюэль Это′О, Роберто Карлос, Лассана Диарра и другие известные игроки. Команду тренировал Гус Хиддинк.

«Анжи » стал бронзовым призером РПЛ в сезоне-2012/13 и дважды выходил в финал Кубка России (2001, 2013). Команда дважды участвовала в плей-офф Лиги Европы – в сезонах-2012/13 и 2013/14.