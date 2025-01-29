Во Франции все матчи в выходные начнутся с минуты молчания из-за убийства в Париже 14-летнего подростка. Его закололи ножом после тренировки, пытаясь отобрать телефон
RMC Sport передает, что 14-летний подросток по имени Элиас был убит 24 января возле стадиона «Жюль-Ноэль» в Париже, когда возвращался домой после тренировки – двое молодых людей нанесли Элиасу несколько ножевых ранений, пытаясь отобрать у него телефон.
Полиция задержала двух подозреваемых в возрасте 16 и 17 лет, опознанных другом убитого – в понедельник им предъявили обвинения в вымогательстве с применением насилия, повлекшем смерть, а также в умышленном насилии над лицом младше 15 лет.
«В память об Элиасе Федерация футбола Франции решила организовать минуту молчания в эти выходные на всех стадионах страны в эти выходные.
Эта трагедия, хотя она и не связана с нашим видом спорта, стала болезненной для футбольного сообщества.
Федерация выражает поддержку родителям Элиаса и его близким», – говорится в заявлении FFF.
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