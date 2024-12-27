Игрок «Руана» Бензья за бросок мяча в голову Гудмундссона дисквалифицирован на 7 матчей. Хавбека удалили на последней минуте игры с «Лиллем» в Кубке Франции

Мустафа Бензья дисквалифицирован на 7 матчей за бросок мяча в голову соперника.

Полузащитник «Руана » был удален с поля на последней минуте матча Кубка Франции против «Лилля» (0:1). Игру обслуживал арбитр Стефани Фраппар .

34-летний футболист отправил мяч в голову Габриелю Гудмундссону, с которым спорил за мяч у угловой штанги. Игрок «Лилля », собирающийся занять позицию и повернуться спиной к сопернику, после этого рухнул на землю.

По итогам матча дисциплинарный комитет французской федерации футбола принял решение наложить на Бензью санкции на 7 матчей. Отмечается, что удар по голове не повлек за собой каких-либо физических последствий для Гудмундссона.

«Руан» заявил, что будет обжаловать дисквалификацию игрока.