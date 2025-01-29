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Куртуа о «Реале» в ЛЧ: «Мы способны обыграть сильнейшие команды Европы. Попасть в топ-8 будет трудно, но мы не перестали быть фаворитами»

Тибо Куртуа считает «Реал» одним из фаворитов Лиги чемпионов.

В среду мадридцы сыграют с «Брестом» в заключительном туре общего этапа Лиги чемпионов.

– Считаете ли вы, что «Реал» страдает так же сильно, как другие топ-команды?

– Есть много вещей, которые нужно учитывать, чтобы найти баланс. Но даже если мы проиграем несколько матчей, мы все еще живы во всех отношениях и считаем, что способны обыграть сильнейшие команды Европы.

Будет сложно финишировать в первой восьмерке, но у нас еще будут матчи. Лига чемпионов – сложный турнир, и, несмотря на сомнения, я не считаю, что мы перестали быть фаворитами.

– Есть ли в раздевалке ощущение непогашенного долга в матчах с большими командами?

– Нет, вы слишком торопитесь. Впереди еще много игр. Например, уже скоро будет дерби. Суперкубок стал для нас ударом, но мы хорошо отреагировали. Победим завтра, затем «Эспаньол»... Потом дерби.

Посмотрим, как мы справимся с большими командами, но мы должны доказывать свое величие в каждой игре, – сказал вратарь «Реала».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
logoРеал Мадрид
logoТибо Куртуа
logoЛига чемпионов УЕФА
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