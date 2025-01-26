«Килиан не в лучшей форме, все нормально». Тренер «Бреста» Руа пошутил о Мбаппе после его хет-трика «Вальядолиду» перед матчем с «Реалом» в ЛЧ
Форвард «Реала» сделал хет-трик в матче 21-го тура Ла Лиги против «Вальядолида» (3:0) Француз забил пять голов в двух последних матчах чемпионата Испании.
В среду «Брест» примет «Реал» в рамках Лиги чемпионов.
«Килиан не в лучшей форме, все нормально», – пошутил Эрик Руа перед журналистами.
Также Руа высказался о предстоящем матче.
«Не думаю, что существует подходящий момент для игры с «Реалом», потому что создается впечатление, что они в отличной форме. Но в любом случае, этот матч приходится на тот момент, когда мы немного лучше себя чувствуем в чемпионате.
Это будет матч, который очень легко подготовить, даже если с технической и тактической точки зрения будут аспекты, которые нужно проанализировать и донести до игроков. Но что касается самоотдачи, решимости, энтузиазма – думаю, нам придется скорее успокаивать их, чем мотивировать», – добавил главный тренер «Бреста».
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий