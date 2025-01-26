«Килиан не в лучшей форме, все нормально». Тренер «Бреста» Руа пошутил о Мбаппе после его хет-трика «Вальядолиду» перед матчем с «Реалом» в ЛЧ

Тренер «Бреста» пошутил о форме Килиана Мбаппе перед матчем с «Реалом».

Форвард «Реала » сделал хет-трик в матче 21-го тура Ла Лиги против «Вальядолида » (3:0) Француз забил пять голов в двух последних матчах чемпионата Испании .

В среду «Брест» примет «Реал» в рамках Лиги чемпионов.

«Килиан не в лучшей форме, все нормально», – пошутил Эрик Руа перед журналистами.

Также Руа высказался о предстоящем матче.

«Не думаю, что существует подходящий момент для игры с «Реалом», потому что создается впечатление, что они в отличной форме. Но в любом случае, этот матч приходится на тот момент, когда мы немного лучше себя чувствуем в чемпионате.

Это будет матч, который очень легко подготовить, даже если с технической и тактической точки зрения будут аспекты, которые нужно проанализировать и донести до игроков. Но что касается самоотдачи, решимости, энтузиазма – думаю, нам придется скорее успокаивать их, чем мотивировать», – добавил главный тренер «Бреста».