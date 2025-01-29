Гасперини перед матчем с «Барселоной»: «Непросто играть с одной из сильнейших команд мира. «Аталанту» устроит ничья, думаю – важнее увидеть наш истинный уровень»
Завтра «Аталанта» сыграет с «Барселоной» на выезде в заключительном туре общего этапа Лиги чемпионов.
«Нам непросто играть с такой командой, как «Барселона». Если мы сможем победить, то одолеем одну из самых сильных команд в мире.
Мы прекрасно знаем, что наша цель – попасть в первую восьмерку. В целом я очень доволен нашим выступлением. У нас было очень сложное расписание с «Реалом» и «Арсеналом».
Думаю, ничья нас устроит. Для меня важнее помериться силами с «Барселоной» и увидеть наш истинный уровень.
Раньше в «Барсе» был не только Месси, другие игроки также были лидерами. Флик построил отличную команду. «Барса» всегда играет хорошо, у них есть молодые таланты. Все игроки быстрые и техничные.
Они делают ставку на футболистов другого типа – в Италии мы слишком полагаемся на алгоритм. В «Барсе» все время появляются невероятные таланты, это вершина футбола, – сказал главный тренер «Аталанты».
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