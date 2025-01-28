«Рубин» отправил Рахмоналиева в аренду в «Сабах» до конца 2025 года
«Рубин» отправил Умарали Рахмоналиева в «Сабах» в аренду до конца 2025 года.
Об этом сообщила пресс-служба казанского клуба.
«Умарали Рахмоналиев перешел в «Рубин» в декабре 2022 года и провел за нашу команду 27 игр. Удачи, Умар!» – говорится в заявлении «Рубина».
В текущем сезоне Мир РПЛ 21-летний полузащитник из Узбекистана провел 2 матча и не отметился результативными действиями.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Рубина»
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