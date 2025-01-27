«Факел» арендовал Ломовицкого у «Рубина» до конца сезона

Александр Ломовицкий стал игроком «Факела».

Воронежский клуб объявил о переходе 27-летнего полузащитника из «Рубина » на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона.

В текущем сезоне Мир РПЛ Ломовицкий провел 14 матчей и отдал 1 результативный пас.

Подробную статистику воспитанника «Спартака» можно найти здесь .