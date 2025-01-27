«Факел» арендовал Ломовицкого у «Рубина» до конца сезона
Александр Ломовицкий стал игроком «Факела».
Воронежский клуб объявил о переходе 27-летнего полузащитника из «Рубина» на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона.
В текущем сезоне Мир РПЛ Ломовицкий провел 14 матчей и отдал 1 результативный пас.
Подробную статистику воспитанника «Спартака» можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал «Факела»
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