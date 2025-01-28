Мусаев о возвращении в «Краснодар» в прошлом сезоне: «Это мой дом. Чемпионство было близко, ребята и тренеры отдали все силы. Чуть‑чуть совсем не хватило, к сожалению»

Мурад Мусаев высказался о возвращении в «Краснодар» в прошлом сезоне.

– Вернуться в «Краснодар» было трудным решением?

– Когда у тебя нет сборов, ты приходишь по ходу сезона, команда идет на втором месте и есть шанс на чемпионство, времени катастрофически мало. Я понимал, что хочу вернуться в «Краснодар» – это мой дом. Возможно, другого предложения у меня не будет. Это было тяжелое решение, но я принял его. Когда мы начинали, нужно было менять схему и тренировочный процесс, это было тяжело.

Сейчас я вижу, что многие моменты начали меняться в этом сезоне. Например, когда «Краснодар» забивает гол, раньше команда переходила играть в оборону. Я же всегда просил: «Когда забили, идем за вторым, за третьим». Очень важно играть с позиции силы. Мы увидели это осенью. Мы забивали, не останавливались в матчах с «Зенитом», «Спартаком» и «Локомотивом». Мы шли вперед, не переходили в оборону. Много стали играть от себя.

В игре на Суперкубок с «Зенитом» не получилось с высоким прессингом, но мы не отошли от этого. В Краснодаре не дали им дышать, мы их высоко встречали и играли рискованно. Тот риск тоже добавил сил и уверенности. Мы поняли, что играли от себя.

Все эти моменты стали меняться со времени. Это было сложно, но я рад. Это огромный опыт, ни с чем не сравнимые эмоции. Да, мы хотели выиграть чемпионство, оно было близко, но ребята и тренеры отдали все силы. К сожалению, чуть‑чуть совсем не хватило, – сказал главный тренер «Краснодара ».