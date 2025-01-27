«Севилья» купила форварда «Монпелье» Адамса за 5,5 млн евро. Контракт – до 2029-го

«Севилья» подписала Акора Адамса.

Испанский клуб объявил о переходе 24-летнего нападающего из «Монпелье». Стороны заключили контракт до 2029 года.

По информации Фабрицио Романо, сумма сделки составила 5,5 миллиона евро.

В текущем сезоне Лиги 1 Адамс провел 15 матчей и забил 3 гола. Статистику нигерийца можно найти здесь .

Изображение: https://sevillafc.es/