«Севилья» купила форварда «Монпелье» Адамса за 5,5 млн евро. Контракт – до 2029-го
«Севилья» подписала Акора Адамса.
Испанский клуб объявил о переходе 24-летнего нападающего из «Монпелье». Стороны заключили контракт до 2029 года.
По информации Фабрицио Романо, сумма сделки составила 5,5 миллиона евро.
В текущем сезоне Лиги 1 Адамс провел 15 матчей и забил 3 гола. Статистику нигерийца можно найти здесь.
Изображение: https://sevillafc.es/
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Севильи»
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