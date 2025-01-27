«Бавария» объявила о переходе 21-летнего вратаря Урбига из «Кельна». Контракт – до 2029 года

Йонас Урбиг перешел в «Баварию» из «Кельна».

Мюнхенский клуб подтвердил трансфер 21-летнего голкипера, выступавшего прежде за «Кельн ».

Соглашение «Баварии» и футболиста рассчитано до 2029 года. Ранее сообщалось , что мюнхенцы выплатят 10 миллионов евро по этой сделке.

В нынешнем сезоне Йонас Урбиг провел 10 матчей во второй Бундеслиге. Его статистику можно изучить здесь .

«Мы рады, что, подписав контракт с Йонасом Урбигом, мы смогли оформить еще один трансфер с прицелом на будущее. Он – один из самых многообещающих молодых вратарей в немецком футболе, очень амбициозный и обладает огромным потенциалом.

Йонас – современный вратарь, который своим подходом к игре в воротах очень хорошо вписывается в стиль «Баварии», – сказал спортивный директор мюнхенцев Кристоф Фройнд.

Фото: fcbayern.com