«Бавария» объявила о переходе 21-летнего вратаря Урбига из «Кельна». Контракт – до 2029 года
Йонас Урбиг перешел в «Баварию» из «Кельна».
Мюнхенский клуб подтвердил трансфер 21-летнего голкипера, выступавшего прежде за «Кельн».
Соглашение «Баварии» и футболиста рассчитано до 2029 года. Ранее сообщалось, что мюнхенцы выплатят 10 миллионов евро по этой сделке.
В нынешнем сезоне Йонас Урбиг провел 10 матчей во второй Бундеслиге. Его статистику можно изучить здесь.
«Мы рады, что, подписав контракт с Йонасом Урбигом, мы смогли оформить еще один трансфер с прицелом на будущее. Он – один из самых многообещающих молодых вратарей в немецком футболе, очень амбициозный и обладает огромным потенциалом.
Йонас – современный вратарь, который своим подходом к игре в воротах очень хорошо вписывается в стиль «Баварии», – сказал спортивный директор мюнхенцев Кристоф Фройнд.
Фото: fcbayern.com
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Баварии»
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