«Бавария» договорилась о трансфере Урбига. 21-летнего вратаря «Кельна» купят за 10 млн евро с учетом бонусов
«Бавария» договорилась о подписании Йонаса Урбига из «Кельна».
Как сообщает журналист Кристиан Фальк, спортивный директор мюнхенцев Макс Эберль встретился с управляющим директором «Кельна» Кристианом Келлером в Дюссельдорфе, чтобы прояснить окончательные детали перехода вратаря.
Стоимость трансфера должна составить 10 миллионов евро, включая все бонусы.
В этом сезоне 21-летний Урбиг провел 10 матчей во 2-й Бундеслиге. Подробная статистика голкипера доступна по ссылке.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Кристиана Фалька
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