«Бавария» договорилась о трансфере Урбига. 21-летнего вратаря «Кельна» купят за 10 млн евро с учетом бонусов

«Бавария» договорилась о подписании Йонаса Урбига из «Кельна».

Как сообщает журналист Кристиан Фальк, спортивный директор мюнхенцев Макс Эберль встретился с управляющим директором «Кельна » Кристианом Келлером в Дюссельдорфе, чтобы прояснить окончательные детали перехода вратаря.

Стоимость трансфера должна составить 10 миллионов евро, включая все бонусы.

В этом сезоне 21-летний Урбиг провел 10 матчей во 2-й Бундеслиге. Подробная статистика голкипера доступна по ссылке .