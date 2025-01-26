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«Бавария» договорилась о трансфере Урбига. 21-летнего вратаря «Кельна» купят за 10 млн евро с учетом бонусов

«Бавария» договорилась о подписании Йонаса Урбига из «Кельна».

Как сообщает журналист Кристиан Фальк, спортивный директор мюнхенцев Макс Эберль встретился с управляющим директором «Кельна» Кристианом Келлером в Дюссельдорфе, чтобы прояснить окончательные детали перехода вратаря.

Стоимость трансфера должна составить 10 миллионов евро, включая все бонусы.

В этом сезоне 21-летний Урбиг провел 10 матчей во 2-й Бундеслиге. Подробная статистика голкипера доступна по ссылке.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Кристиана Фалька
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