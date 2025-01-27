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  • Аршавин о посте спортивного директора «Зенита»: «Сейчас уже больше готов. К президентству – нет. Может, я стал сдержанным, но это не касается того, что я куда-то мечу»
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Аршавин о посте спортивного директора «Зенита»: «Сейчас уже больше готов. К президентству – нет. Может, я стал сдержанным, но это не касается того, что я куда-то мечу»

Андрей Аршавин ответил, готов ли стать спортивным директором «Зенита».

– Перед Новым годом вы сказали, что всегда мечтали быть президентом «Зенита». Насколько это осуществимо в ближайший год?

– Не осуществимо.

– Почему?

– Потому что.

– В интервью Нобелю несколько лет назад вы рассуждали, что еще не готовы стать спортивным директором.

– Сейчас уже больше готов, чем когда давал то интервью.

– А к президентству?

– К президентству – нет. 

– А что нужно для этого?

– Время, опыт.

– Функция, которую вы сейчас выполняете, дает этот опыт?

– Мое нахождение в клубе по-любому дает мне опыт. Потому что я практически все знаю изнутри, сам руковожу академией.

– Есть мнение, что вы стали более сдержанным, потому что метите на большую должность в «Зените». Насколько это правда?

– Я, может, и стал более сдержанным, но это не касается того, что я куда-то мечу. Я никуда не мечу, я просто работаю.

– То есть то интервью не было посылом?

– Да нет, конечно. Меня спросили – я сказал, – сказал заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ютуб-канал «Это футбол, брат!»
logoАндрей Аршавин
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
Это футбол, брат!
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