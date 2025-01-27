Аршавин о посте спортивного директора «Зенита»: «Сейчас уже больше готов. К президентству – нет. Может, я стал сдержанным, но это не касается того, что я куда-то мечу»
– Перед Новым годом вы сказали, что всегда мечтали быть президентом «Зенита». Насколько это осуществимо в ближайший год?
– Не осуществимо.
– Почему?
– Потому что.
– В интервью Нобелю несколько лет назад вы рассуждали, что еще не готовы стать спортивным директором.
– Сейчас уже больше готов, чем когда давал то интервью.
– А к президентству?
– К президентству – нет.
– А что нужно для этого?
– Время, опыт.
– Функция, которую вы сейчас выполняете, дает этот опыт?
– Мое нахождение в клубе по-любому дает мне опыт. Потому что я практически все знаю изнутри, сам руковожу академией.
– Есть мнение, что вы стали более сдержанным, потому что метите на большую должность в «Зените». Насколько это правда?
– Я, может, и стал более сдержанным, но это не касается того, что я куда-то мечу. Я никуда не мечу, я просто работаю.
– То есть то интервью не было посылом?
– Да нет, конечно. Меня спросили – я сказал, – сказал заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин.
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