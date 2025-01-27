Мусаев о чемпионстве «Краснодара»: «Верим, конечно. Вижу это по каждому футболисту, по атмосфере. У нас должен быть дух победителя»
– Верите ли вы, что можете стать чемпионами?
– Конечно же, верим. Я вижу это по каждому футболисту и по той атмосфере, которая есть в команде. У нас должен быть дух победителя, мы должны быть единым целым, у нас одна задача – побеждать.
Футбол непредсказуем, может произойти все. Я знаю, что мы отдадим все наши силы и знания. У нас все есть, чтобы порадовать наших болельщиком и наш город.
Я понимал, что хочу вернуться в «Краснодар», это мой дом, и, возможно, другого предложения у меня не будет. Это было тяжелое решение, но я принял его.
И дальше, когда мы уже приступили к работе, нужно было менять схему и тренировочный процесс. Это было тяжело, но некоторые моменты начинают работать уже в этом сезоне.
Раньше, например, когда «Краснодар» забивал первый гол, то садился в оборону. Я же прошу команду идти за вторым и третьим голом, очень важно играть с позиции силы.
И эти компоненты мы уже увидели осенью, мы забивали гол и не останавливались, к примеру, в матчах с «Зенитом», «Спартаком», «Локомотивом». Также мы много стали играть от себя, – сказал главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев.
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