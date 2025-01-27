«Локо» отдал Педриньо в аренду «Куябе». Соглашение предусматривает опцию выкупа
«Локомотив» отдал Педриньо в аренду «Куябе».
Соглашение рассчитано до конца 2025 года и предусматривает опцию выкупа.
Последний год нападающий выступал в аренде в другой бразильской команде – «Сантосе». В декабре стало известно, что клуб не продлил арендный договор.
Педриньо перешел в «Локомотив» из бразильского «Ред Булл Брагантино» в сентябре 2022 года и провел за железнодорожников девять матчей. Его контракт рассчитан до лета 2026 года.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал «Локомотива»
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