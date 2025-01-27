«Локо» отдал Педриньо в аренду «Куябе». Соглашение предусматривает опцию выкупа

«Локомотив» отдал Педриньо в аренду «Куябе».

Соглашение рассчитано до конца 2025 года и предусматривает опцию выкупа.

Последний год нападающий выступал в аренде в другой бразильской команде – «Сантосе ». В декабре стало известно , что клуб не продлил арендный договор.

Педриньо перешел в «Локомотив » из бразильского «Ред Булл Брагантино» в сентябре 2022 года и провел за железнодорожников девять матчей. Его контракт рассчитан до лета 2026 года.