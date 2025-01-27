Титов об Иличе в «Спартаке»: «Игрок из Италии априори будет усилением для РПЛ. Но есть вопрос с травмой. Если его покупать за большие деньги, надо будет подумать»

Егор Титов выразил уверенность в том, что Иван Илич усилит «Спартак».

Ранее появилась информация , что московский клуб близок к подписанию полузащитника «Торино».

«Серб Станкович знает сербов всех, да, поэтому здесь все объяснимо. И не секрет, что испанец, итальянец, француз к нам сегодня не поедут. А серб Илич под Станковича, своего соотечественника, почему бы и нет? К тому же футболист сильный.

Человек, который играет в Италии, априори для российского чемпионата будет усилением. Но есть вопрос с травмой, которую Илич получил не так давно. Как он будет восстанавливаться, если через месяц уже надо быть в форме, есть ли смысл сейчас его покупать?

Окончание контракта – это одна ситуация. Если его надо будет покупать за большие деньги, здесь, конечно, надо будет подумать», – сказал бывший капитан «Спартака».

Подробную статистику 23-летнего серба можно найти здесь .