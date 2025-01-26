Мостовой о желании Зиньковского покинуть «Спартак»: «Удивительно, что он не играл и даже не выходил на замену. Так-то очень хороший футболист, пригодится любому клубу»
Александр Мостовой считает, что Антон Зиньковский пригодится любому клубу.
Ранее сообщалось, что 28-летний полузащитник готов покинуть московский клуб этой зимой. Зиньковским интересуются «Локомотив» и «Химки».
«Удивительно, что он не играл и даже не выходил на замены в концовках матчей. Мы все помним, что его даже со скамейки не выпускали. Казалось, что уже тогда есть какая-то договоренность с клубом, что Антон хочет уйти, раз на него не рассчитывают.
Так-то он очень хороший футболист, один из лучших, и пригодится любому клубу», – сказал бывший полузащитник «Спартака».
Зиньковский перешел в «Спартак» из «Крыльев Советов» в июле 2022 года. В этом сезоне 28-летний игрок поучаствовал в 13 матчах во всех турнирах, где отдал три результативные передачи.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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