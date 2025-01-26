ВАР проверял гол ПАОК «Левадиакосу» в течение 8 минут. Мяч отменили из-за офсайда Кендзеры

Судья не засчитал мяч ПАОК в матче 20-го тура Суперлиги Греции.

Капитан ПАОК Томаш Кендзера забил после подачи со штрафного на 59-й минуте, но судья Александрос Кацигояннис обратился к помощи ВАР. Эпизод просматривали в течение 8 минут.

В итоге арбитр отменил взятие ворот из-за офсайда у Кендзеры. Болельщики встретили решение Кацигоянниса свистом.

ПАОК обыграл «Левадиакос» благодаря засчитанному голу Мади Камара на 82-й минуте. Для команды это 1-я победа за 4 последних матча чемпионата Греции.

Магомед Оздоев и Федор Чалов появились на поле во втором тайме: Оздоев вышел на замену на 52-й минуте, Чалов – на 70-й.

ПАОК выиграл в чемпионате Греции впервые за 4 последних тура. Это 2-я победа команды за неделю с учетом 2:0 против «Славии» в Лиге Европы.

Следующий матч ПАОК проведет против «Сосьедада» в последнем туре общего этапа ЛЕ 30 января, а 2 февраля, в воскресенье, примет АЕК со 2-го места в греческой Суперлиге. Игру в прямом эфире покажет Спортс’’, начало трансляции – в 20:30 мск .