Агентство Артура подтвердило его переход из «Зенита» в «Ботафого»: «Сделка заключена»

Представители Артура подтвердили его переход из «Зенита» в «Ботафого».

Сообщалось , что петербургский клуб получит за 26-летнего бразильского вингера 10 млн евро плюс 20% от суммы последующей перепродажи.

«Сделка заключена», — сообщили «Спорт-Экспрессу» в агентстве Talents Sports.

Год назад «Зенит» купил Артура у «Палмейраса» за 15 млн.