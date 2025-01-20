Агентство Артура подтвердило его переход из «Зенита» в «Ботафого»: «Сделка заключена»
Представители Артура подтвердили его переход из «Зенита» в «Ботафого».
Сообщалось, что петербургский клуб получит за 26-летнего бразильского вингера 10 млн евро плюс 20% от суммы последующей перепродажи.
«Сделка заключена», — сообщили «Спорт-Экспрессу» в агентстве Talents Sports.
Год назад «Зенит» купил Артура у «Палмейраса» за 15 млн.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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