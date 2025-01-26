«Челси» и «Бавария» интересуются защитником «Борнмута» Хейсеном, купленным у «Ювентуса» летом

Дин Хейсен привлек внимание топ-клубов из Англии и Германии.

По данным инсайдера Фабрицио Романо , «Челси » высоко оценивает навыки защитника «Борнмута ». 19-летний футболист находится на одной из первых строчек в списке игроков, интересующих «синих».

Отмечается, что «Бавария » тоже просила сообщить информацию насчет Хейсена.

Дин присоединился к клубу АПЛ летом 2024 года. Ранее он принадлежал «Ювентусу». В этом сезоне защитник провел 17 игр в чемпионате Англии и забил 2 гола.