«Челси» и «Бавария» интересуются защитником «Борнмута» Хейсеном, купленным у «Ювентуса» летом
Дин Хейсен привлек внимание топ-клубов из Англии и Германии.
По данным инсайдера Фабрицио Романо, «Челси» высоко оценивает навыки защитника «Борнмута». 19-летний футболист находится на одной из первых строчек в списке игроков, интересующих «синих».
Отмечается, что «Бавария» тоже просила сообщить информацию насчет Хейсена.
Дин присоединился к клубу АПЛ летом 2024 года. Ранее он принадлежал «Ювентусу». В этом сезоне защитник провел 17 игр в чемпионате Англии и забил 2 гола.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Фабрицио Романо
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