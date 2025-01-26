Камило не прилетел на сборы «Ахмата». Бразилец хочет в Сегунду, ему ищут замену (Metaratings)

Камило не прилетел на сборы «Ахмата» в Турции.

По информации Metaratings, полузащитник хочет перейти в один из клубов испанской Сегунды. «Ахмат» уже начал поиски опорного хавбека на замену бразильцу.

Контракт Камило с грозненским клубом действителен до 30 июня 2026 года. Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего игрока в 1,2 млн евро.

Всего футболист провел 50 матчей за «Ахмат», забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь .

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