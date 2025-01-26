Камило не прилетел на сборы «Ахмата». Бразилец хочет в Сегунду, ему ищут замену (Metaratings)
Камило не прилетел на сборы «Ахмата» в Турции.
По информации Metaratings, полузащитник хочет перейти в один из клубов испанской Сегунды. «Ахмат» уже начал поиски опорного хавбека на замену бразильцу.
Контракт Камило с грозненским клубом действителен до 30 июня 2026 года. Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего игрока в 1,2 млн евро.
Всего футболист провел 50 матчей за «Ахмат», забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Metaratings.ru
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