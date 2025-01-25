«Байер» ведет переговоры о трансфере Эрмосо из «Ромы». «Боруссии» и «Марселю» защитник тоже интересен
Марио Эрмосо может перейти в «Байер».
Клуб из Леверкузена заинтересован в подписании защитника «Ромы», сообщает журналист Relevo Маттео Моретто. Стороны ведут переговоры о трансфере. В последние недели за игроком также следили «Марсель» и «Боруссия» Дортмунд.
Эрмосо присоединился к «Роме» на правах свободного агента летом 2024 года. В рамках Серии А он провел 8 матчей, не отличившись результативными действиями.
Подробную статистику 29-летнего испанца можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Маттео Моретто
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