«Лейпциг» вырвал ничью в концовке матча с «Байером» – 2:2. В лайве на ничью давали 9.50

«Байер» сыграл 2:2 на выезде с «Лейпцигом» в 19-м туре чемпионата Германии.

В прематче «Байер» котировался фаворитом за 1.86. На ничью давали 4.10, в лайве коэффициент на этот исход достигал 9.50.

Леверкузенцы повели 2:0 к 36-й минуте. На 41-й «Лецпциг» отыграл один мяч, а на 84-й сравнял счет.

Тотал больше 3,5 голов сыграл в четвертом матче подряд между этими командами. На это можно было поставить за 2.45.

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