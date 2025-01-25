У «Ювентуса» 1 победа и 5 поражений в 8 последних матчах с «Наполи»
«Ювентус» не побеждает «Наполи» три матча подряд.
Команда Тиаго Мотты уступила неаполитанцам в 22-м туре Серии А (1:2).
В последних 8 играх против «Наполи» «Ювентус» одержал победу лишь в одной.
В остальных матчах было 5 поражений и ничья.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Wildstat
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