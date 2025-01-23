«Челси» хочет купить хавбека «Вероны» Белаэна. Сделка оценивается в 15 млн евро
«Челси» намерен приобрести Реду Белаэна из «Вероны».
Лондонцы предлагают 15 млн евро за 20-летнего полузащитника сборной Марокко, сообщает Джанлука ди Марцио.
Сделка состоится после продажи Чезаре Казадеи. «Торино» готов купить итальянца за 10-12 млн евро.
В текущем сезоне Серии А Белаэн провел 20 матчей, сделал 2 ассиста и получил 4 желтые карточки. Его статистика – здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер Джанлуки Ди Марцио
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