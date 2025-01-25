Компани о 2:1: «Не лучшая игра «Баварии», но одна из лучших побед, во Фрайбурге играть тяжело. Кейн забил, но он также отрабатывал в обороне и помогал команде»

Венсан Компани высказался о победе над «Фрайбургом» (2:1).

«Это, возможно, была не лучшая наша игра, но это одна из лучших побед, потому что мы знаем, как тяжело играть здесь, во Фрайбурге , против команды, занимающей второе место, если брать домашние игры. Это была сложная неделя для нас из-за трех игр подряд».

О первом голе Харри Кейна с игры за два месяца

«Харри никогда не сомневался в себе. Он оставался спокойным и продолжал усердно работать.

Конечно, мы можем говорить о его голе сегодня, но он также отрабатывал в обороне и много помогал команде. Это говорит о его характере. Он действительно отдает все, чтобы команда добивалась успеха», – сказал главный тренер «Баварии».