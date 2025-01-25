Компани о 2:1: «Не лучшая игра «Баварии», но одна из лучших побед, во Фрайбурге играть тяжело. Кейн забил, но он также отрабатывал в обороне и помогал команде»
Венсан Компани высказался о победе над «Фрайбургом» (2:1).
«Это, возможно, была не лучшая наша игра, но это одна из лучших побед, потому что мы знаем, как тяжело играть здесь, во Фрайбурге, против команды, занимающей второе место, если брать домашние игры. Это была сложная неделя для нас из-за трех игр подряд».
О первом голе Харри Кейна с игры за два месяца
«Харри никогда не сомневался в себе. Он оставался спокойным и продолжал усердно работать.
Конечно, мы можем говорить о его голе сегодня, но он также отрабатывал в обороне и много помогал команде. Это говорит о его характере. Он действительно отдает все, чтобы команда добивалась успеха», – сказал главный тренер «Баварии».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер Bayern & Germany
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