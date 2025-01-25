У Салаха 32 (19+13) очка в 22 матчах АПЛ. Вингер «Ливерпуля» – лучший бомбардир, ассистент и лидер по «гол+пас»
Мохамед Салах вновь отличился в матче АПЛ.
Вингер «Ливерпуля» удвоил преимущество команды в матче 23-го тура с «Ипсвичем» (2:0, первый тайм) с передачи Коди Гакпо.
В 22 матчах АПЛ текущего сезона египтянин забил 19 голов и отдал 13 результативных передач.
Салах – лидер турнира по системе «гол+пас», он лучший бомбардир и ассистент.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
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