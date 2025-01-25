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Пеп Гвардиола: «Все команды, которые добиваются успеха, совершают трансферы. «Ман Сити» 11-й по чистым тратам за последние 5 лет»

Пеп Гвардиола высказался на тему трансферов.

«Я знаю, что люди говорят: «Ах, им придется снова покупать [игроков]». Все команды, которые добиваются успеха, выходят на рынок. Каждая команда. Я много раз говорил, что самые большие команды в этой стране на протяжении двух-трех десятилетий тратят больше, чем другие.

За последние пять лет мы занимаем 11-е место по чистым тратам. В прошлом сезоне мы не были на этом месте, потому что команда была хороша, здорова, последовательна и сделала то, чего никогда, никогда не делала ни одна команда.

Поэтому я единственный в этом клубе, может быть, единственный в этом прекрасном зале и во всем мире, кто невероятно полагается на свою команду. Но бывают обстоятельства, с которыми мы не можем справиться, и нам нужны игроки», – сказал тренер «Ман Сити».

Опубликовано: Sports
Источник: City Xtra
logoПеп Гвардиола
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Сити
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