Агент Сильянова о «Зените»: «У меня не было контактов с клубом, на «Локо» тоже никто не выходил. У железнодорожников три правых защитника, все будет зависеть от предложения»
Агент Александра Сильянова отреагировал на новость об интересе «Зенита» к игроку.
Ранее сообщалось, что петербургский клуб рассматривает кандидатуру защитника «Локомотива» для укрепления правого фланга обороны. Железнодорожники могут продать Сильянова за 8-9 млн евро.
«У меня не было контактов ни с кем из клуба. И, насколько владею информацией, на руководство «Локомотива» тоже никто с предложением не выходил.
По-хорошему, у железнодорожников три профильных правых защитника. Все-таки у Саши это основная позиция. Он правоногий игрок, но достаточно хорошо закрывает и левую бровку. Скорее всего, все будет зависеть от предложения какого-либо клуба», – сказал Владимир Кузьмичев.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Р-Спорт»
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