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Зинченко может уйти из «Арсенала» зимой, Жезус и Парти – летом. Без продаж «канониры» не смогут купить Исака (Daily Mail)

Александр Зинченко и еще два игрока могут покинуть «Арсенал».

По данным Daily Mail, украинский защитник может уйти из клуба в это трансферное окно. Также «канониры» выслушают предложения по нападающему Габриэлу Жезусу в конце сезона и  не намерены продлевать истекающий летом контракт с Томасом Парти.

У «Арсенала» нет проблем с соблюдением правил АПЛ о прибыльности и устойчивости, но клуб все равно следит за тем, чтобы их придерживаться.

Кроме того, лондонский клуб не сможет сделать предложение о трансфере интересующего их форварда «Ньюкасла» Александера Исака без крупных продаж.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Daily Mail
logoАрсенал
logoпремьер-лига Англия
возможные трансферы
logoНьюкасл
logoАлександр Зинченко
logoТомас Парти
logoАлександер Исак
logoГабриэл Жезус
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