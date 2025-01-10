Зинченко может уйти из «Арсенала» зимой, Жезус и Парти – летом. Без продаж «канониры» не смогут купить Исака (Daily Mail)
Александр Зинченко и еще два игрока могут покинуть «Арсенал».
По данным Daily Mail, украинский защитник может уйти из клуба в это трансферное окно. Также «канониры» выслушают предложения по нападающему Габриэлу Жезусу в конце сезона и не намерены продлевать истекающий летом контракт с Томасом Парти.
У «Арсенала» нет проблем с соблюдением правил АПЛ о прибыльности и устойчивости, но клуб все равно следит за тем, чтобы их придерживаться.
Кроме того, лондонский клуб не сможет сделать предложение о трансфере интересующего их форварда «Ньюкасла» Александера Исака без крупных продаж.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Daily Mail
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