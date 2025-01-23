«Боруссия» сделает предложение по Зинченко. «Арсенал» готов отпустить защитника зимой
Александр Зинченко может перейти в «Боруссию» в январе.
Дортмундский клуб готов сделать предложение о переходе игрока «Арсенала» в это трансферное окно, сообщает The Telegraph.
Зинченко стал главным кандидатом «Боруссии» для укрепления позиции левого защитника после новостей о том, что Ренату Вейга из «Челси» перейдет в «Ювентус».
Ожидается, что лондонцы разрешат украинскому футболисту сменить команду этой зимой.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Telegraph
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