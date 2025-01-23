«Боруссия» сделает предложение по Зинченко. «Арсенал» готов отпустить защитника зимой

Александр Зинченко может перейти в «Боруссию» в январе.

Дортмундский клуб готов сделать предложение о переходе игрока «Арсенала » в это трансферное окно, сообщает The Telegraph.

Зинченко стал главным кандидатом «Боруссии » для укрепления позиции левого защитника после новостей о том, что Ренату Вейга из «Челси » перейдет в «Ювентус».

Ожидается, что лондонцы разрешат украинскому футболисту сменить команду этой зимой.