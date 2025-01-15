Пети о трансферах «Арсенала»: «Следовало купить нападающего. Подписали Калафьори, но на этой позиции уже было 2-3 футболиста»

Эммануэль Пети высказался о том, что нужно ли «Арсеналу» приобрести нападающего.

«Нужно было решить этот вопрос в прошлое трансферное окно. Следовало купить нападающего. Они усилили состав, но они приобрели футболистов на те позиции, которые и так были хорошо укомплектованы.

«Арсенал» подписал Риккардо Калафьори , но у них уже было два или три футболиста, которые могли играть на позиции левого защитника.

Я большой поклонник игры Калафьори, но если посмотреть на молодого парня Майлза Льюис-Скелли , то он действует очень хорошо. К тому же Александр Зинченко большую часть времени на скамейке запасных – в этом смысле у клуба есть варианты на этой позиции.

Когда играешь каждые три дня и нужно участвовать во всех турнирах, тебе нужна глубина состава, но позиция нападающего была приоритетной.

Не знаю, почему «Арсенал» не приобрел нормального нападающего прошлым летом. Они не смогут в январе подписать топового нападающего», – сказал бывший полузащитник «Арсенала » Эммануэль Пети в интервью Casino Utan Spelpaus.