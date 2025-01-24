Ольга Смородская: «Пункт о запрете на компьютерные игры в контракте – действенный способ. Но если у человека нет головы, то и штраф не поможет»

Ольга Смородская не одобряет увлечение футболистов видеоиграми.

– Мне кажется, каждый клуб знает, какого футболиста берет к себе в команду. Думаю, пункт о запрете на компьютерные игры в контракте – действенный способ.

Но как только они уедут с базы, то будут делать что хотят.

– Какой денежный штраф может их остановить?

– Никакой, их это не остановит. Если у человека нет головы, то и штраф не поможет, – сказала экс-президент «Локомотива ».