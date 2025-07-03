Харлачев за ужесточение лимита в РПЛ: «Чтобы развивались наши футболисты. Выступает очень много посредственных иностранцев»

Евгений Харлачев оценил возможность ужесточения лимита на легионеров в РПЛ.

Клубы РПЛ с сезона-2022/23 не могут вносить в заявку более 13 иностранных футболистов и выпускать на поле более 8 легионеров.

– Как вы думаете, не стоит ли ужесточить лимит на легионеров в РПЛ? Хотя бы уменьшить максимальное количество иностранцев на поле до 7 игроков?

– Я за такой шаг, чтобы развивались наши футболисты.

Возникла политическая ситуация, которая, может быть, обязывает некоторые клубы именно так поступать.

Естественно, есть игроки из зарубежных сборных, которые готовы усилить, но мне кажется, что очень много посредственных иностранцев выступает.

– Противники ужесточения лимита на легионеров скажут, что тогда мы будем искусственно помогать российским игрокам. Если они сильные, пробьются и так.

– Это будет извечный спор. Просто кто-то на этом хочет заработать. Я – за наших футболистов, – сказал бывший полузащитник «Динамо» Евгений Харлачев.