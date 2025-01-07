«Краснодару» интересен защитник «Ньюэллс Олд Бойз» Мартино. Предложение могут отправить в ближайшее время
«Краснодар» может подписать аргентинского левого защитника.
По информации Sport24, «быки» проявляют интерес к Анхело Мартино из «Ньюэллс Олд Бойз». В ближайшее время российский клуб может отправить предложение о трансфере игрока.
В чемпионате Аргентины-2024 Мартино провел 34 матча, в которых отдал 4 результативных паса, получил 14 желтых карточек и одну красную. Его статистика – здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sport24
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