«Краснодару» интересен защитник «Ньюэллс Олд Бойз» Мартино. Предложение могут отправить в ближайшее время

«Краснодар» может подписать аргентинского левого защитника.

По информации Sport24, «быки» проявляют интерес к Анхело Мартино из «Ньюэллс Олд Бойз ». В ближайшее время российский клуб может отправить предложение о трансфере игрока.

В чемпионате Аргентины-2024 Мартино провел 34 матча, в которых отдал 4 результативных паса, получил 14 желтых карточек и одну красную. Его статистика – здесь .