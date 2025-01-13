«Краснодар» предложил 1 млн евро за Мартино. Защитник «Ньюэллс Олд Бойз» также интересен «Расингу» (Sport24)

«Краснодар» пытается подписать Анхело Мартино из «Ньюэллс Олд Бойз».

По информации Sport24, российский клуб предложил за защитника 1 млн евро. В подписании Мартино также заинтересован аргентинский «Расинг », готовый заплатить немногим больше «Краснодара ».

В чемпионате Аргентины-2024 Мартино провел 34 матча, в которых отметился 4 ассистами, получил 14 желтых карточек и одну красную. Статистику 26-летнего футболиста можно найти здесь .