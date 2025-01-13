«Краснодар» предложил 1 млн евро за Мартино. Защитник «Ньюэллс Олд Бойз» также интересен «Расингу» (Sport24)
«Краснодар» пытается подписать Анхело Мартино из «Ньюэллс Олд Бойз».
По информации Sport24, российский клуб предложил за защитника 1 млн евро. В подписании Мартино также заинтересован аргентинский «Расинг», готовый заплатить немногим больше «Краснодара».
В чемпионате Аргентины-2024 Мартино провел 34 матча, в которых отметился 4 ассистами, получил 14 желтых карточек и одну красную. Статистику 26-летнего футболиста можно найти здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sport24
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем