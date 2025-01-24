Компани об уровне Бундеслиги и ЛЧ: «Немецкая лига, возможно, в тройке лучших в Европе. Мы проиграли последний матч, но в этом сезоне мы выиграли много игр, мы доминируем»
Венсан Компани высказался об уровне Бундеслиги.
«Бавария» проиграла «Фейеноорду» со счетом 0:3 в матче Лиги чемпионов.
Главного тренера мюнхенцев спросили, видит ли он разницу в уровне Бундеслиги и Лиги чемпионов.
«Бундеслига, возможно, входит в тройку лучших лиг Европы. Уровень здесь очень высокий. Мы проиграли последний матч – это факт. Но у нас есть ощущение, что в этом сезоне мы выиграли много матчей, что мы доминируем.
Мы хотим играть так в каждой игре, как в Бундеслиге, так и в Европе. Мы знаем наши цели», – сказал главный тренер «Баварии».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер Bayern&Germany
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