Нагельсманн продлил контракт со сборной Германии до 2028-го: «Хотим вместе выигрывать титулы»

Юлиан Нагельсманн продлил контракт со сборной Германии до 2028 года.

Главный тренер останется в команде после ЧМ-2026 и будет готовить ее к Евро-2028 в Великобритании и Ирландии.

Решение о продлении контракта было утверждено в Лейпциге в рамках церемонии, посвященной 125-летию Немецкого футбольного союза (DFB).

«В сентябре 2023 года, когда я присоединился к DFB, я не мог себе представить, что буду национальным тренером после домашнего чемпионата Европы. Нашей главной целью был успешный турнир.

Но я также не мог себе представить в то время, что национальная команда значит для людей в Германии. Сколько сердец она затрагивает. Мы все, не только я, получаем замечательную обратную связь каждый день, что показывает нам, что наш общий путь правильный. И он еще не закончен.

Все вместе мы – болельщики, команда и тренерский состав – создали нечто, что теперь хотим успешно развивать дальше. Мы хотим вместе выигрывать титулы», – заявил Нагельсманн.