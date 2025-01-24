Нагельсманн продлил контракт со сборной Германии до 2028-го: «Хотим вместе выигрывать титулы»
Главный тренер останется в команде после ЧМ-2026 и будет готовить ее к Евро-2028 в Великобритании и Ирландии.
Решение о продлении контракта было утверждено в Лейпциге в рамках церемонии, посвященной 125-летию Немецкого футбольного союза (DFB).
«В сентябре 2023 года, когда я присоединился к DFB, я не мог себе представить, что буду национальным тренером после домашнего чемпионата Европы. Нашей главной целью был успешный турнир.
Но я также не мог себе представить в то время, что национальная команда значит для людей в Германии. Сколько сердец она затрагивает. Мы все, не только я, получаем замечательную обратную связь каждый день, что показывает нам, что наш общий путь правильный. И он еще не закончен.
Все вместе мы – болельщики, команда и тренерский состав – создали нечто, что теперь хотим успешно развивать дальше. Мы хотим вместе выигрывать титулы», – заявил Нагельсманн.
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