Карвахаль надеется восстановиться от травмы к клубному ЧМ. Защитник «Реала» порвал «кресты» в октябре
Даниэль Карвахаль намерен сыграть в этом сезоне.
В октябре 2024 года футболист «Реала» получил разрыв передней крестообразной связки в матче Ла Лиги.
Испанец перенес операцию. Сообщалось, что он пропустит от 8 до 10 месяцев.
Как пишет Marca, Даниэль Карвахаль собирается восстановиться к клубному чемпионату мира, который пройдет летом этого года.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Marca
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