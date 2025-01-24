Карвахаль надеется восстановиться от травмы к клубному ЧМ. Защитник «Реала» порвал «кресты» в октябре

Даниэль Карвахаль намерен сыграть в этом сезоне.

В октябре 2024 года футболист «Реала » получил разрыв передней крестообразной связки в матче Ла Лиги .

Испанец перенес операцию. Сообщалось, что он пропустит от 8 до 10 месяцев.

Как пишет Marca, Даниэль Карвахаль собирается восстановиться к клубному чемпионату мира, который пройдет летом этого года.