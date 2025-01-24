Васкес повредил заднюю поверхность бедра на тренировке «Реала»
Лукас Васкес получил травму.
Как сообщает COPE, защитник «Реала» травмировал заднюю поверхность бедра на вчерашней тренировке.
Сегодня он пройдет медицинское обследование, чтобы определить степень повреждения.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: COPE
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