Лалас о поддержке Трампа: «Я потерял друзей из-за этого. Многие люди дошли до точки, когда надоело скрывать то, что они считали здравым смыслом. Не собираюсь за это извиняться»
Экс-игрок сборной США одним из первых присоединился к движению Трампа MAGA (Make America Great Again, «Вернем Америке былое величие» – Спортс’‘).
«Я думаю, что многие люди дошли до точки, когда им надоело скрывать [мнение], которое они считали здравым смыслом. Мне было грустно от того, что они чувствовали давление и в конечном итоге боялись это выразить.
Из-за этого я потерял друзей. Есть люди, которые видят меня иначе, чем раньше, потому что теперь знают мою политическую принадлежность.
Я не собираюсь за это извиняться. Верю, что я хороший человек, что я хочу хорошего.
Чемпионат мира [2026 года в США] станет беспрецедентным. Это не только крупнейший чемпионат с 48 командами, но и наплыв миллионов спортивных болельщиков, чего раньше не было в стране.
[Трамп] осознает силу и привлекательность спорта и своей связи с ним», – сказал экс-игрок и комментатор Fox Sports в интервью Sky News.
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