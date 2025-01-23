Лалас о поддержке Трампа: «Я потерял друзей из-за этого. Многие люди дошли до точки, когда надоело скрывать то, что они считали здравым смыслом. Не собираюсь за это извиняться»

Алекси Лалас высказался о реакции на его поддержку Дональда Трампа.

Экс-игрок сборной США одним из первых присоединился к движению Трампа MAGA (Make America Great Again, «Вернем Америке былое величие» – Спортс’‘).

«Я думаю, что многие люди дошли до точки, когда им надоело скрывать [мнение], которое они считали здравым смыслом. Мне было грустно от того, что они чувствовали давление и в конечном итоге боялись это выразить.

Из-за этого я потерял друзей. Есть люди, которые видят меня иначе, чем раньше, потому что теперь знают мою политическую принадлежность.

Я не собираюсь за это извиняться. Верю, что я хороший человек, что я хочу хорошего.

Чемпионат мира [2026 года в США] станет беспрецедентным. Это не только крупнейший чемпионат с 48 командами, но и наплыв миллионов спортивных болельщиков, чего раньше не было в стране.

[Трамп] осознает силу и привлекательность спорта и своей связи с ним», – сказал экс-игрок и комментатор Fox Sports в интервью Sky News.