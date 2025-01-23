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«Рома» подписала защитника Ренсха из «Аякса»

«Рома» подписала Девайна Ренсха из «Аякса».

22-летний правый защитник – воспитанник «Аякса». Он выступал за молодежные команды клуба, прежде чем стать игроком основной команды, сыграл более 100 официальных матчей во всех соревнованиях.

Ренсх также уже играл за взрослую сборную Нидерландов. Дебют состоялся 7 сентября 2021 года в матче против Турции.

В «Роме» Девайн будет носить номер 2 и станет восьмым нидерландским футболистом в истории клуба.

В текущем сезоне игрок провел 14 матчей в чемпионате Нидерландов, на его счету 1 гол. С полной статистикой защитника можно ознакомиться здесь.

Фото: asroma.com

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Ромы»
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