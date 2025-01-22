Рафинья о судействе в Ла Лиге: «Если я скажу то, что думаю, я, возможно, больше не буду там играть»
Рафинья не стал говорить о судействе в Испании, чтобы не получить дисквалификацию.
После матча с «Бенфикой» в 7-м туре общего этапа Лиги чемпионов (5:4) вингера «Барселоны» попросили сравнить судейство в этом турнире и Ла Лиге.
«Если я скажу то, что думаю, я, возможно, больше не буду играть в Ла Лиге», – смеясь ответил бразильский футболист.
Тренер «Бенфики» о неназначенном пенальти перед победным голом Рафиньи: «Грубая ошибка судьи. Такие эпизоды нужно трактовать одинаково: если назначаешь в пользу «Барсы», то и здесь назначай»
У Рафиньи случилась стычка с игроками «Бенфики» после матча ЛЧ, полиции пришлось вмешаться. Игрок «Барсы» заявил, что его оскорбляли: «Я отвечал. Мы все вспылили»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Cadena SER
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