Палмер подарил Адарабиойо кроссовки за 400 фунтов. Это пара Nike Jordan в коллаборации с Трэвисом Скоттом

Коул Палмер подарил дизайнерскую пару кроссовок за 400 фунтов Тосину Адарабиойо.

Nike Travis Scott Jordan 1 Low – кроссовки, выпущенные в коллаборации с американским рэпером Трэвисом Скоттом.

История партнерства началась с выпуска модели с высоким верхом в конце 2019 года. Они быстро привлекли внимание любителей обуви, после чего была выпущена версия с необычным низким силуэтом.

Как отмечает Goal, Палмера и Адарабио связывают тесные дружеские отношения. Ранее игроки «Челси » обменивались шутками и похвалами в социальных сетях. Коул пообещал Тосину подарок после его дубля в матче Кубка Англии с «Моркэмом» (5:0).