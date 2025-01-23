ЦСКА сыграет с «Партизаном» в Белграде 22 марта: «Дерби двух братьев ⚫️⚪️⚔️🔴🔵»

ЦСКА анонсировал выездной матч с «Партизаном» в марте.

Товарищеская игра состоится 22 марта на стадионе «Партизан » в Белграде. Сообщается, что сербский клуб подготовил билетную программу для болельщиков ЦСКА.

«Дерби двух братьев в Белграде ⚫️⚪️⚔️🔴🔵. ПФК ЦСКА и «Партизан» договорились о проведении товарищеского матча 🤝.

Встреча состоится 22 марта на стадионе «Партизан» в столице Сербии 🇷🇸.

Символично, что первый истории армейцев матч за пределами страны состоялся именно в Белграде с «Партизаном» – почти 80 лет назад, а именно 6 декабря 1945 года, команда ЦДКА победила со счетом 4:3 🔝.

🙌 Команды-побратимы чтут традиции друг друга и объединяют болельщиков по всему миру, поэтому сербский клуб подготовил билетную программу для красно-синих фанатов», – сказано в заявлении ЦСКА.

Предыдущий матч между ЦСКА и «Партизаном» состоялся в июле в Москве. Армейцы одержали победу со счетом 3:0.